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Захарова назвала правительство Литвы извращенцами

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 октября раскритиковала правительство Литвы за решение о финансовой помощи Украине.

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В Telegram-канале Захарова написала, что власти Литвы из фонда поддержки процесса стабилизации в Афганистане отправят €2,9 млн на помощь Украине.

«Такое решение могли принять только извращенцы», — заявила Захарова.

Ранее в этот же день в МИД России сообщили о высылке временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене. Эта мера стала ответом на высылку российского дипломата из Вильнюса Сергея Рябоконя.

Весной глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал идею Борреля воровством.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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