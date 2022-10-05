Глава TotalEnergies назвал введение потолка цен на нефть из РФ плохой идеей

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает ограничение цен на российскую нефть плохой идеей. С таким заявлением он выступил в среду, 5 октября, на форуме Energy Intelligence в Лондоне.

Свое мнение Пуянее высказал, комментируя план стран G7 ввести ценовое ограничение на экспортируемую из России нефть.

«Я считаю, что это плохая идея», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Кроме того, глава компании заявил, что TotalEnergies продолжит импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России до момента введения санкций.

«Мы продолжим получать СПГ из России до тех пор, пока не будут введены санкции <...>, поскольку мы способствуем безопасности поставок в Европу. Если санкции будут введены, мы немедленно прекратим поставки», — подчеркнул Пуянне.

Ранее в этот день стало известно, что новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу 6 октября.

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы и может привести к временному сокращению ее добычи в России. По словам вице-премьера, это также может увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках.

Накануне газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что постоянные представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, в который в том числе входит ограничение цен на нефть. Кроме этой меры Еврокомиссия также нацелена на то, чтобы ударить по российской сталелитейной промышленности и таким образом ограничить развитие ключевых технологий, особенно в оборонной сфере.

4 октября главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден заявил, что предлагаемый странами Запада потолок цен на российскую нефть станет труднореализуемым проектом. По его мнению, попытки контролировать цены на сложных сырьевых рынках несут определенные риски.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 7 сентября, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны. Также 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость этого ресурса будет определяться рядом технических параметров.

Западные страны начали усиливать санкционное давление на Россию на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».