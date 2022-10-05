Умерла итальянский модельер Франка Фенди

Итальянский модельер Франка Фенди скончалась 5 октября в Риме на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета la Repubblica.

Фенди вместе с четырьмя сестрами многие годы определяла стратегию развития дома моды Fendi.

Компанию основали их родители в 1925 году. В начале 50-х руководство взяли на себя пять сестер: Паола, Анна, Карла, Альда и Франка.

Франка возглавила исторический пункт продаж Fendi в центре Рима. Паола стала экспертом по выделке меха, Анна — дизайнером, Альда — коммерческим директором, Карла – специалистом по выходу группы на зарубежные рынки.

В 1965 году сестры пригласили в дом моды немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, который на долгие годы стал арт-директором бренда Fendi.

В 1999 году группа вошла в состав холдинга LVMH. После этого сестры утратили ключевые роли в компании. В настоящее время дочь Анны — Сильвия Вентурини — является креативным директором мужской линии бренда.