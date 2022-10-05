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Глава Курской области раскритиковал условия в воинских частях региона

Глава Курской области Старовойт назвал плохими условия содержания мобилизованных в воинских частях региона
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Фото: t.me/gubernator_46
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Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил воинские части региона, где сейчас размещают мобилизованных россиян. По его словам, некоторые из них находятся в «ужасном» состоянии.

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«Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в неудовлетворительном состоянии в ряде частей столовые и душевые. Где-то наблюдается нехватка кроватей или обмундирования, а «плац как после бомбежки».

«Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм», — указал он.

Глава региона также заявил, что у него есть вопросы по ряду проблем, однако он не станет давать публичную оценку, подобно «диванным полководцам».

«Почему? Да потому что с этим мы разберемся, разберемся после победы. Разберутся специалисты. И мы спросим по полной», — подчеркнул он.

4 октября в Telegram-канале правительственного портала «Объясняем.рф» сообщалось, что мобилизованных граждан можно будет навещать в воинской части после получения соответствующего разрешения командира.

26 сентября Минцифры РФ утвердило перечень 195 специальностей, для представителей которых рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В него входят, в частности, специальности физико-математического и химико-биологического направлений, а также технические специальности и направления, связанные с информационными технологиями и коммуникациями.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В Министерстве обороны тогда сообщили, что в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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