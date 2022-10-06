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Женское лицо

Экс-посол России в Тегеране Александр Марьясов — о последствиях иранских протестов для будущего страны
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Протестные выступления в Иране знаменуют новый виток конфронтации населения с правящим режимом, и этот виток выглядит опасным для властей.

16 сентября исламская полиция нравов в Тегеране арестовала 22-летнюю уроженку провинции Курдистан Махси Амини за «неправильное» ношение головного платка. Через три дня она умерла в полицейском участке, по официальному заключению, от сердечного приступа.

Ее смерть стала катализатором взрыва протестных выступлений, охвативших весь Иран и не утихающих до сих пор. В крупных городах страны прошли демонстрации с осуждением действий полиции нравов, жестко наказывающей иранских женщин даже за малейшее отклонение от «правильного» ношения исламской одежды. Их, по свидетельству очевидцев, не просто арестовывают, но и жестоко избивают.

Протестные акции, инициированные возмущенными женщинами, срывавшими в ходе демонстраций свои платки и тут же их сжигавшими, стали массовыми. В них принимают участие школьники старших классов, студенты, госслужащие, представители деловых кругов и национальных меньшинств, известные артисты, писатели, блогеры. Даже в условиях блокирования властями интернета фото- и видеоматериалы с этих демонстраций молниеносно разлетаются по всему Ирану, вербуя в ряды протестующих всё новых участников.

Жесткие меры полиции, Корпуса стражей исламской революции, отрядов «народного ополчения» (басидж) по разгону протестных акций с использованием дубинок, слезоточивого газа, водяных пушек и резиновых пуль, что уже привело к гибели и ранениям многих демонстрантов, еще больше ожесточают протестующих. Всё чаще стали звучать антиправительственные лозунги и призывы к свержению существующего режима. Студенты тегеранских университетов устраивают сидячие забастовки. Профсоюзы учителей школ и преподавателей вузов призывают к прекращению занятий. В ряде городов закрываются магазины и рынки. Многие местные обозреватели отмечают: обстановка в стране приближается к той, что складывалась в шахском Иране накануне революционных событий 1979 года.

Власти возлагают вину за протестные выступления на внешних подстрекателей в лице находящейся в изгнании Организации моджахедов иранского народа (ОМИН), Демократической партии Курдистана и других курдских оппозиционных организаций и группировок. Были даже осуществлены демонстративные обстрелы позиций последних в приграничных районах иракского северного Курдистана.

Иранские власти серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. Хотя в последние годы в стране неоднократно происходили волнения и протестные выступления, они в основном сопровождались социально-экономическими требованиями и довольно быстро подавлялись силами правопорядка. И если в предыдущих протестных акциях участвовали главным образом выходцы из малообеспеченных низших слоев населения, то сейчас движущей силой стали представители креативного среднего класса с высоко интеллектуальным бэкграундом. При этом их уже не устраивают не только резко обострившиеся социально-экономические проблемы, но и политические, моральные и культурно-нравственные парадигмы исламской республики, сдерживающие, по их убеждению, развитие иранского общества.

Властям, скорее всего, удастся нейтрализовать, возможно с некоторыми компромиссными уступками, сегодняшние протесты, однако их инерционная сила никуда не денется. Рано или поздно она предстанет в новых проявлениях, скорее всего, в еще более серьезных и опасных для нынешнего иранского режима. От того, сможет ли радикально-консервативное руководство страны поступиться своими исламскими принципами и реформировать развитие Ирана в соответствии с требованиями общества, во многом будет зависеть судьба режима ИРИ.

Автор — эксперт клуба «Валдай», чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (20012005), чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде и постоянный представитель при ЭСКАТО (2010-2014)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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