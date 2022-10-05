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Ростовские аграрии представили проекты на выставке «Золотая осень»

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Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
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В Ростовской области реализуется 32 инвестпроекта в сфере АПК с объемом инвестиций в 128,4 млрд рублей, рассказал первый замгубернатора Виктор Гончаров.

«Из них на стадии реализации 16 проектов с объемом инвестиций в 21,2 млрд рублей», — уточнил он. Гончаров добавил, что по итогам 2021 года в донской АПК было инвестировано 42,7 млрд рублей, на 35% больше, чем в 2020-м.

Представители Ростовской области принимают участие в агропромышленной выставке «Золотая осень-2022», которая открылась в среду, 5 октября, в парке «Патриот» в Подмосковье.

На коллективном стенде донского региона представлена разнообразная продовольственная продукция. Также там можно ознакомиться с инвестиционными проектами, над которыми работают в области. Кроме того, на стенде отражены рейтинговые позиции региона по итогам прошлого года в структуре сельхозпроизводства страны. Так, Ростовская область занимает в России первое место по урожаю подсолнечника; второе место — по урожаю зерновых и зернобобовых культур; третье место — по объему производства товарной рыбы.

«Также донской регион остается лидером среди регионов России по экспорту сельхозпродукции. В прошлом году доля области в общероссийском агроэкспорте составила 18%. По данным на середину сентября, из Ростовской области экспортировано продукции АПК на сумму 4,6 млрд долларов США, что на 7% выше в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул Гончаров.

По его словам, участвующие в выставке представители региона «готовы рассказать и показать богатства донской земли, продемонстрировав одновременно традиционные достижения Дона и современные инновационные разработки». Первый замгубернатора также рассказал, что члены ростовской делегации намерены участвовать в деловых встречах и переговорах с российскими и зарубежными компаниями.

Выставка «Золотая осень-2022» проходит в рамках Недели агропромышленного комплекса, организованной Минсельхозом. Старт всероссийскому агрофоруму дал премьер-министр Михаил Мишустин, который ознакомился с достижениями агропрома, вручил госнаграды работникам АПК, а также принял участие в работе пленарной сессии «Продовольственная безопасность России и мира». В рамках деловой программы «Золотой осени» запланировано порядка 40 мероприятий, в ходе которых участники рынка обсудят основные направления работы отрасли. Свои экспозиции здесь представляют более 100 компаний.

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