Актер Болдуин и семья погибшей во время съемок достигли соглашения по иску

Голливудский актер Алек Болдуин и семья погибшей после трагического инцидента на съемках оператора Галины Хатчинс достигли соглашения по судебному иску против артиста и членов съемочной группы. Об этом 5 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на мужа погибшей и адвоката актера.

Речь идет о случае, произошедшем в октябре прошлого года на съемках фильма «Ржавчина». Во время репетиции эпизода Болдуин выстрелил из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. Пуля попала в оператора Галину Хатчинс, в результате чего та скончалась.

«Мы достигли соглашения, подлежащего утверждению судом, по нашему делу о насильственной смерти против продюсеров фильма «Раст», включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет закрыто», — говорится в заявлении супруга погибшей Мэтью Хатчинса.

Он подчеркнул, что не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины на продюсеров или Болдуина.

«Все мы верим, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем», — заявил Хатчинс.

Адвокат артиста Люк Никас в свою очередь выразил слова благодарности всем, кто «внес свой вклад в разрешение этой трагической и болезненной ситуации».

Как уточняет CNN, Мэтью Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма, а сами съемки возобновятся при участии основных действующих лиц в январе 2023 года. Также к работе над фильмом вернется режиссер Джоэл Соуз, который получил ранение во время съемок.

В августе стало известно, что Болдуин получил свою первую роль после трагического случая на съемках. Актер сыграет главную роль в перезапуске спектакля «Искусство» Ясмины Резы, премьера которого планируется на весну 2023 года. Как признался Болдуин, после инцидента он потерял пять контрактов и стал задумывался о том, чтобы завершить свою карьеру в кино.

Трагический случай, повлекший смерть оператора Галины Хатчинс, произошел 21 октября 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Муж погибшей подал иск против Алека Болдуина, а также компаний, причастных к созданию картины, продюсеров и членов съемочной группы. Согласно заявлению, ответчики могли предотвратить несчастный случай, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности.

По заверениям актера, он не нажимал на спусковой крючок револьвера, выстрел был самопроизвольным. Болдуин подал в суд продюсеров фильма «Ржавчина», заявив, что принимал участие только в творческих вопросах и не нес ответственности за безопасность огнестрельного оружия на съемочной площадке. Артист требовал возместить все убытки, вызванные судами.

Однако в августе этого года был опубликован отчет ФБР, согласно которому многочисленные заверения актера в том, что он не нажимал на курок и не совершал выстрела, оказались неправдой.