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Несколько боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Подмосковье за два дня

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили в Подмосковье за двое суток несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом пресс-служба учреждения сообщила в среду, 5 октября.

«Во вторник и среду, 4 и 5 октября, специалисты группы проведения взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали семь боеприпасов, которые были найдены в Одинцовском и Солнечногорском городских округах», — говорится в сообщении.

Две гранаты Ф-1 без взрывателя и четыре запала Ковешникова нашлив лесном массиве возле деревни Хметьево городского округа Солнечногорск, а в садовом товариществе «Чамры» возле города Кубинка Одинцовского городского округа обнаружили минометную мину калибра 50 мм, передает агентство городских новостей «Москва».

В этот же день в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился участник садоводческого товарищества «Энергетик». Он обнаружил на своем участке снаряд времен ВОВ.

Взрывотехники, прибывшие на место вызова, установили, что речь идет о 76-миллиметровом артиллерийском снаряде с взрывателем. Специалисты переместили опасную находку на полигон и обезвредили ее, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 28 сентября, в Печорском районе Псковской области был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда.

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