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Эксперт объяснил ситуацию с транспортировкой газа из РФ через территорию Австрии

Эксперт Родионов: возможно, реальная причина приостановки поставки газа в Италию кроется в дефиците газа
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Frank Hoermann
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Временная приостановка поставок газа в Италию была связана с неготовностью оператора австрийского транзитного участка подтверждать заявки на транспортировку газа со стороны компании «Газпром экспорт», рассказал «Известиям» 5 октября эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

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«Официально австрийская сторона связывала это с изменением формы подачи заявок на транзит газа: заявки, которые отправлялись по старой процедуре, были признаны недействительными. Возможно, реальная причина кроется в дефиците газа: Австрия пока что отстает от большинства стран континентальной Европы по темпам закачки сырья в подземные хранилища (ПХГ)», — отметил он.

Родионов привел данные Gas Infrastructure Europe, согласно которым в Евросоюзе в целом ПХГ к 3 октября были заполнены на 89,6%, в Австрии – на 81%.

«Однако я бы не придавал этому инциденту чересчур большого значения. Ситуация с австрийским транзитом — далеко не самая большая проблема на фоне приостановки «Северного потока» и сокращения доли «Газпрома» в структуре европейского газового импорта», — сказал Родионов.

По информации Европейской сети операторов газотранспортных систем, доля российской энергетической компании в структуре газового импорта Европы снизилась с 36% в октябре 2021 года до 13% в августе этого года, добавил он.

Итальянская энергетическая компания Eni заявила 1 октября, что не получала газ в запрашиваемых объемах из-за невозможности транзита через Австрию. В тот же день «Газпром» объяснил, что транспортировка энергоресурса была приостановлен, так как газотранспортный оператор отказался подтверждать транспортные номинации.

Позже, 5 октября, «Газпром» объявил о возобновлении поставок российского газа через Австрию. В компании уточняли, что совместно с итальянскими покупателями было найдено решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, которые произошли в Австрии, австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт».

В пресс-службе «Газпрома» в начале октября сообщили, что по состоянию на 1 октября запасы газа в ПХГ Европы были восполнены на 62,8 млрд куб. м.

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