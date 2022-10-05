В ГД после решения Болгарии предрекли ослабление санкционного давления на РФ

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный 5 октября отреагировал на новость о том, что Болгария вывела из-под санкций российские компании, поставляющие в страну автомобильное топливо, до конца 2024 года.

По мнению депутата, подобные решения будут принимать и другие страны.

«Европу сейчас ждут очень тяжелые времена, не только Болгарию. Германию прежде всего. Поэтому такие решения будут принимать правительства, чтобы спасти собственную экономику и людей. Я думаю, такие процессы будут продолжаться, и мы еще увидим и в Италии принятые решения, и в Германии, и не только», — сказал Завальный «Известиям».

Ранее в этот день стало известно, что техническое правительство Болгарии вывело из-под санкций российские компании, поставляющие в страну автомобильное топливо, из-за сложной ситуации с горючим.

Исключение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Оно обусловлено необходимостью работы госорганов, ведомств и учреждений, с целью охраны жизни и здоровья болгар и национальной безопасности, говорится в сообщении.

Главным оператором моторного топлива в Болгарии выступает «Лукойл», в собственности компании — нефтеперерабатывающий завод и сеть АЗС.

5 октября постоянное представительство Чехии при Евросоюзе заявило, что новый пакет санкций против России уже утвержден. В новые рестрикции входят введение потолка цен на российскую нефть, а также внесение в санкционный список нескольких десятков россиян.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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