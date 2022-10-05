Аналитик уличил Зеленского в раскрытии ошибки Запада по отношению к РФ

Украинский президент Владимир Зеленский реакцией на варианты по урегулированию конфликта на Украине, предложенные американским бизнесменом Илоном Маском, раскрыл главную ошибку Запада в отношении России. Об этом 3 октября на странице в Twitter заявил американский аналитик Саагар Энджети.

По мнению аналитика, именно это является ошибкой в дискуссии по Украине.

«Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение», — написал он.

По мнению Энджети, вторить Зеленскому будут и медиаресурсы, и внешнеполитическая элита США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что план американского миллиардера, совладельца Tesla и SpaceX Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине стал частью общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.

3 октября бизнесмен опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить вооруженный конфликт и начать переговоры.

В этот же день предприниматель опубликовал в своем Twitter опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом предприниматель заявил, что победа Украины в конфликте маловероятна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Маска, отметив, что в отличие от многих профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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