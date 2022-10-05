Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Участники Открытых киберспортивных игр поборются за главный приз
Общество
СК РФ приступил к созданию следственных органов в новых регионах
Экономика
Россельхознадзор заверил в отсутствии проблем с поставками бананов в РФ
Общество
В Запорожской области сообщили о планах Киева затопить АЭС в Энергодаре
Спорт
В РФС увидели политику в участии Украины в заявке на проведение ЧМ-2030
Мир
Коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня 2023 года
Экономика
Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Мир
Аналитик уличил Зеленского в раскрытии ошибки Запада по отношению к РФ
Туризм
Ростуризм анонсировал запуск круизного судоходства на Каспийском море
Мир
Болгария временно вывела из-под санкций ЕС поставщиков топлива из России
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы
Сюжет:

Аналитик уличил Зеленского в раскрытии ошибки Запада по отношению к РФ

Американский аналитик Энджети: Зеленский случайно показал главную ошибку Запада к России
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский президент Владимир Зеленский реакцией на варианты по урегулированию конфликта на Украине, предложенные американским бизнесменом Илоном Маском, раскрыл главную ошибку Запада в отношении России. Об этом 3 октября на странице в Twitter заявил американский аналитик Саагар Энджети.

Одного полюса ягоды: Лавров обвинил Запад в двойных стандартах
Почему глава российского МИД назвал реакцию США на украинские референдумы «истерикой»

По мнению аналитика, именно это является ошибкой в дискуссии по Украине.

«Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение», — написал он.

По мнению Энджети, вторить Зеленскому будут и медиаресурсы, и внешнеполитическая элита США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что план американского миллиардера, совладельца Tesla и SpaceX Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине стал частью общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.

3 октября бизнесмен опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить вооруженный конфликт и начать переговоры.

В этот же день предприниматель опубликовал в своем Twitter опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом предприниматель заявил, что победа Украины в конфликте маловероятна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Маска, отметив, что в отличие от многих профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022