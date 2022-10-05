Новак назвал диверсией происшествия на «Северных потоках»

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал диверсией ситуацию с авариями на «Северных потоках».

Вице-премьер также отметил, что расследование аварий на газопроводах должно проходить при участии России.

«Мы считаем, что такое расследование должно проходить объективно, с участием российских специалистов, для того, чтобы объективно была картина того, что произошло. И только после этого можно будет сделать соответствующие выводы. Мы настаиваем на этом участии и рассчитываем, что такая работа будет проводиться совместно с нашими специалистами», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил, что сегодня Дания и Швеция объявили о том, что они начали расследование. Между тем страны не допустили к этому расследованию ни оператора проекта Nord Stream, ни российские структуры — «Газпром» и «Ростехнадзор».

«Газпром» является основным ключевым собственником соответствующей критической инфраструктуры», — напомнил Новак.

Ранее в среду секретарь Совбеза России Николай Патрушев также заявил, что диверсия на «Северных потоках» является актом международного терроризма, последствия которого могут значительно ударить по европейцам. МИД РФ в свою очередь призвал к международному расследованию взрывов на «Северных потоках».

Тем временем, накануне береговая охрана Швеции сообщила, что утечки газа на поврежденных нитках «Северного потока - 2» продолжаются. Известно, что генпрокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место происшествия на газопроводах в рамках предварительного расследования.

2 октября Новак заявил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» есть, однако на это потребуется много времени и средств. В первую очередь, по его словам, необходимо разобраться, кто причастен к взрывам на газопроводах.

30 сентября президент России Владимир Путин назвал теракты на нитках «Северного потока» действиями Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры. Между тем, в тот же день директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что СВР владеет материалами, указывающими на западный след в деле об авариях на «Северных потоках».

Авария произошла на одной из ниток трубопровода «Северный поток – 2» 26 сентября. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. В тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода «Северный поток». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил тогда, что в районе утечек газа на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что инцидент произошел в особой экономической зоне Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими спецслужбами.