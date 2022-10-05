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Новак назвал диверсией происшествия на «Северных потоках»

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Фото: REUTERS/Danish Defence Command
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Вице-премьер РФ Александр Новак назвал диверсией ситуацию с авариями на «Северных потоках».

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Вице-премьер также отметил, что расследование аварий на газопроводах должно проходить при участии России.

«Мы считаем, что такое расследование должно проходить объективно, с участием российских специалистов, для того, чтобы объективно была картина того, что произошло. И только после этого можно будет сделать соответствующие выводы. Мы настаиваем на этом участии и рассчитываем, что такая работа будет проводиться совместно с нашими специалистами», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил, что сегодня Дания и Швеция объявили о том, что они начали расследование. Между тем страны не допустили к этому расследованию ни оператора проекта Nord Stream, ни российские структуры — «Газпром» и «Ростехнадзор».

«Газпром» является основным ключевым собственником соответствующей критической инфраструктуры», — напомнил Новак.

Ранее в среду секретарь Совбеза России Николай Патрушев также заявил, что диверсия на «Северных потоках» является актом международного терроризма, последствия которого могут значительно ударить по европейцам. МИД РФ в свою очередь призвал к международному расследованию взрывов на «Северных потоках».

Тем временем, накануне береговая охрана Швеции сообщила, что утечки газа на поврежденных нитках «Северного потока - 2» продолжаются. Известно, что генпрокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место происшествия на газопроводах в рамках предварительного расследования.

2 октября Новак заявил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» есть, однако на это потребуется много времени и средств. В первую очередь, по его словам, необходимо разобраться, кто причастен к взрывам на газопроводах.

30 сентября президент России Владимир Путин назвал теракты на нитках «Северного потока» действиями Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры. Между тем, в тот же день директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что СВР владеет материалами, указывающими на западный след в деле об авариях на «Северных потоках».

Авария произошла на одной из ниток трубопровода «Северный поток – 2» 26 сентября. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. В тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода «Северный поток». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил тогда, что в районе утечек газа на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что инцидент произошел в особой экономической зоне Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими спецслужбами.

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Фото дня
27 сентября давление упало в ветках «Северного потока». По данным СМИ, причиной этого могла стать диверсия. Оператор Nord Stream AG заявил, что разрушения на нитках морских газопроводов системы «Северный поток» носят беспрецедентный характер. Причины случившегося устанавливаются.
Фото: REUTERS/Danish Defence Command
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