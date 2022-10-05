Более 10 км береговой линии расчистили от мусора в Псковской области
На территории Псковской области расчистили от мусора 11 км береговой линии водных объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В экологических субботниках приняли участие волонтеры, сотрудники образовательных организаций и представители местных администраций. В сентябре 159 человек из 10 муниципальных образований расчистили 11 км берегов рек и озер.
Уборка прибрежных территорий организована в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
В середине сентября сообщалось, что 1,2 тыс. кубометров мусора собрали и вывезли с берегов водоемов в Московской области. Работы проводятся по профильной программе «100 озер и прудов».