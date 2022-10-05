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Мужчина погиб под колесами грузовика в Рязанской области

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В Рязанской области организована проверка по факту смертельного наезда грузовика на человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 4 октября на 286-м км федеральной трассы М-5 «Урал», расположенном на территории Шиловского района. Водитель грузовика допустил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как уточняет РИА «7 новостей», личность погибшего сейчас устанавливается. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Вечером 27 сентября на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области 30-летний водитель грузовика DAF сбил мужчину. Пешеход погиб на месте.

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