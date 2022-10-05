Проезд на улице Народной в Пскове отремонтируют к декабрю
В Пскове до конца осени планируют отремонтировать проезд между домами № 43 и 51 по улице Народной. Об этом сообщает Псковская Лента Новостей со ссылкой на данные опубликованного тендера.
Согласно документации, подрядчик должен уложить на участке дорожное покрытие, обустроить тротуары и установить бортовой камень. Также контрактом предусмотрена регулировка высоты крышек колодцев и замена комплектов пяти колодцев на новые.
В особых условиях заказчик указала защиту деревьев от механических повреждений. Максимальная стоимость работ оценивается в 7,136 млн рублей.
Подрядчика планируется определить 13 октября. Завершить работы он должен до 30 ноября 2022 года.