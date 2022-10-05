Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Участники Открытых киберспортивных игр поборются за главный приз
Общество
СК РФ приступил к созданию следственных органов в новых регионах
Экономика
Россельхознадзор заверил в отсутствии проблем с поставками бананов в РФ
Общество
В Запорожской области сообщили о планах Киева затопить АЭС в Энергодаре
Спорт
В РФС увидели политику в участии Украины в заявке на проведение ЧМ-2030
Мир
Коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня 2023 года
Экономика
Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Мир
Аналитик уличил Зеленского в раскрытии ошибки Запада по отношению к РФ
Туризм
Ростуризм анонсировал запуск круизного судоходства на Каспийском море
Мир
Болгария временно вывела из-под санкций ЕС поставщиков топлива из России
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы

Российская неделя искусств пройдет в Москве с 11 по 16 октября

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя искусств | Russian Art Week» пройдет в конгрессно-выставочном центре «Амбер Плаза» в Москве с 11 по 16 октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Пик форума: как будет развиваться российский спорт в условиях санкций
Политики обсудили возможные решения на саммите в Кемерово

«XXXIII Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя искусств | Russian Art Week» представляет широкое многообразие современного и традиционного искусства из России и более чем 10 стран мира», — говорится в сообщении.

Выставка будет включать в себя обширную деловую, информационную и научно-познавательную программы, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков сообщил, что в 2023 году ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня, сообщается на сайте kp.ru.

В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 тыс. человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.

Накануне сообщалось, что пятый Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке «Манежа». Свое участие уже подтвердили свыше 1300 участников из более чем 50 стран.

Среди участников на мероприятии ожидаются министры энергетики Азербайджана, Алжира, Казахстана, Кубы, Мавритании, Мали, Мьянмы, Сальвадора, Республики Беларусь, Сирии, Сьерра-Леоне, Шри-Ланки, Саудовской Аравии и другие, передает RT.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022