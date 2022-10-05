Российская неделя искусств пройдет в Москве с 11 по 16 октября

Выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя искусств | Russian Art Week» пройдет в конгрессно-выставочном центре «Амбер Плаза» в Москве с 11 по 16 октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«XXXIII Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя искусств | Russian Art Week» представляет широкое многообразие современного и традиционного искусства из России и более чем 10 стран мира», — говорится в сообщении.

Выставка будет включать в себя обширную деловую, информационную и научно-познавательную программы, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков сообщил, что в 2023 году ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня, сообщается на сайте kp.ru.

В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 тыс. человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.

Накануне сообщалось, что пятый Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке «Манежа». Свое участие уже подтвердили свыше 1300 участников из более чем 50 стран.

Среди участников на мероприятии ожидаются министры энергетики Азербайджана, Алжира, Казахстана, Кубы, Мавритании, Мали, Мьянмы, Сальвадора, Республики Беларусь, Сирии, Сьерра-Леоне, Шри-Ланки, Саудовской Аравии и другие, передает RT.