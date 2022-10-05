Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком под Тамбовом

В Тамбовском районе в результате столкновения легковушки и грузовика погиб человек. Об этом 5 октября сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла на 452-м км автодороги Р-22 «Каспий». По предварительны данным, 52-летний водитель «Лады Ларгус» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF под управлением 49-летнего мужчины.

Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм. Водитель фуры не пострадал. Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

2 октября на 393-м км федеральной автодороги «Лена» грузовик Shacman занесло на повороте и выбросило на встречку, где он врезался в легковую Toyota Ist. Погибла 29-летняя девушка, еще пятеро человек пострадали.