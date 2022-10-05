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Врач опровергла вред сахарозаменителей

Врач Тихомирова: вред от сахарозаменителей — абсолютный бред
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Фото: Getty Images/Alina Rosanova
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Сахарозаменители не представляют никакой опасности для здоровья, однако некоторым категориям людей всё-таки стоит отказаться от этого продукта. Об этом «Известиям» 5 октября рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

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Она пояснила, что сахарозаменители — это вещества химической природы с отрицательной калорийностью, которые обладают сладким вкусом.

«Они придуманы для людей, которые ограничивают себя в питании, но не могут отказаться от сладкого. Другими словами, чтобы они ощущали сладкий вкус и при этом не получали калорий» , — уточнила диетолог.

По словам Тихомировой, на рынке представлено множество разновидностей данного продукта, при этом абсолютно все сахарозаменители последнего и предпоследнего поколения не опасны для людей.

«Сейчас для людей слово «сахарозаменитель» звучит так же страшно, как и слово «сифилис». Вред от сахарозаменителей — это абсолютный бред, который активно распространяется в СМИ. Нам вредит только сахар и другие компоненты, которыми он представлен», — подчеркнула эксперт.

В то же время она предупредила, что сахарозаменители не рекомендуется есть людям с аллергическими реакциями и тяжелыми заболеваниями выделительной системы (болезни печени, почек), приводящими к постоянной утрате трудоспособности человека и инвалидности.

В конце сентября диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила об опасности слишком быстрого похудения. По ее словам, чересчур интенсивная скорость похудения не позволит организму адаптироваться и негативно скажется на внешнем виде и работе внутренних органов. Активный распад жировой и мышечной ткани приводит не только к снижению уровня метаболизма, но и негативно влияет на функцию печени и почек.

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