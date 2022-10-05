В Запорожской области сообщили о планах Киева затопить АЭС в Энергодаре

Киев готовит провокацию с затоплением Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной в городе Энергодар. Об этом сообщил 5 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, для этого Киев собирает информацию о неконтролируемых сбросах воды на гидроэлектростанциях (ГЭС). Он отметил, что последние три недели Служба безопасности Украины (СБУ) собирает информацию о возможностях АЭС в случае неконтролируемого сброса воды на каскаде ГЭС — Кременчугской, Среднеднепровской и ДнепроГЭС.

«Это наводит на мысли, что готовятся провокации, связанные с обрушением ДнепроГЭС или открытием шлюза. Но главная цель — затопить Запорожскую АЭС», — рассказал он ТАСС.

Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под российское управление, подписав соотвутствующий указ. Президент поручил создать унитарное предприятие «Запорожская АЭС» в целях обеспечения безопасности объектов станции. Кабмину РФ до 2028 года также необходимо установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС.

В этот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что запустить АЭС технически возможно, однако российской стороне для этого необходимы гарантии, что обстрелов по станции со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не будет.

Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск. Так, например, только 20 сентября сообщалось, что после обстрела ВСУ были повреждены спецкорпус, система охлаждения и столовая на территории ЗАЭС, где находились сотрудники. В тот же день в Запорожской области заявили об 11 артударах ВСУ по береговой линии рядом с ЗАЭС.

Между тем 19 сентября Балицкий сообщил о планах властей запустить к зиме один из шести энергоблоков ЗАЭС. 11 сентября стало известно, что шестой энергоблок ЗАЭС был остановлен и работа станции была полностью прекращена.

Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Президент России Владимир Путин подписал 5 октября федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. 30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации этих территорий. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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