Суд огласит приговор виновным в смерти двух человек от суррогата

В Оренбургской области суд Адамовского района вынесет решение по делу о смерти двух человек от суррогатного алкоголя. Оно расследовалось по статье о перевозке, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Как установило следствие, осенью 2021 года две жительницы Адамовского района незаконно перевозили, хранили и реализовывали контрафактное спиртное. Позже от употребления этого алкоголя скончались два человека.

Уголовное дело с обвинительным заключением поступило на рассмотрение в суд, сообщает РИА «Оренбуржье».

Ранее суд в Оренбургской области вынес приговор по делу о сбыте суррогатной алкогольной продукции и последующем отравлении насмерть восьми человек. Суд назначил наказание виновному в виде пяти лет лишения свободы, а его супруге — четыре года шесть месяцев лишения свободы.