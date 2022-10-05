В Самарской области завершили ремонт двух мостов через Усу
В Шигонском районе Самарской области завершили ремонт двух мостов через реку Усу. Об этом в среду, 5 октября, сообщает НИА «Самара».
«В составе автомобильной дороги «Шигоны – Старый Тукшум» – Суринск готовы к эксплуатации 2 моста на км 1+240 и км 1+680, общей протяженностью почти 111 м», — говорится в сообщении.
Специалисты в ходе работ отремонтировали береговые, промежуточные опоры и пролетные строения, укрепили конусы, устроили нижний и верхний слой дорожной одежды. Также были установлены дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесена разметка термопластиком.
Ранее, 29 сентября, сообщалось, что аварийный мост через озеро Нижний Кабан полностью разберут в Казани. На его месте построят новую переправу с более широкой проезжей частью.