Жительница Астрахани отдала мошенникам почти 400 тысяч рублей

Жительница Трусовского района Астрахани обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом в среду, 5 октября, сообщает «Астрахань-24».

По ее словам, в интернете она нашла сайт с вакансиями и выбрала одну из них. Якобы работодатель позвонил женщине и предложил заплатить за трудоустройство. Астраханка поверила мошеннику и перевела на указанный им счет 381 749 рублей. После этого связь с «работодателем» прервалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ведется расследование.

В Московской области ранее полицейские задержали женщину, которая получила от пенсионерки свыше 1 млн рублей за «снятие порчи». Подозреваемая представилась целительницей и заявила, что с сыном потерпевшей может произойти беда. Для «защиты» она предложила выполнить ритуал с накоплениями пенсионерки. Злоумышленница подменила настоящие купюры простой бумагой.