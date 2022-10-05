В Ульяновской области началась охота на косулю и лося

В Ульяновской области с 1 октября начался сезон охоты на пушных животных, лося и косулю. Об этом пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное минприроды.

«В связи с этим усилен надзор. Охотникам необходимо соблюдать нормы добычи ресурсов. Также при себе нужно иметь разрешения на оружие и добычу, охотничий билет», — рассказали в ведомстве.

В области также продолжается охота на кабана и пернатую дичь.

16 сентября сообщалось, что сотрудники полиции Удмуртии задержали жителя Пермского края за незаконную добычу лосихи.