В Коми еще один муниципалитет завершит навигацию
В Усинске в Республике Коми 11 октября планируют завершить навигацию. Об этом в среду, 5 октября, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на главу администрации Николая Такаева.
Позднее будет сообщено о возобновлении вертолетных перевозок.
Ранее стало известно, что навигация с 10 октября завершится в Вуктыле.
Ранее, 20 сентября, сообщалось, что пассажирские речные перевозки выросли на 27% за год в Омской области. С начала сезона суда перевезли порядка 16 тыс. человек.