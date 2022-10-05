Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Участники Открытых киберспортивных игр поборются за главный приз
Общество
СК РФ приступил к созданию следственных органов в новых регионах
Экономика
Россельхознадзор заверил в отсутствии проблем с поставками бананов в РФ
Общество
В Запорожской области сообщили о планах Киева затопить АЭС в Энергодаре
Спорт
В РФС увидели политику в участии Украины в заявке на проведение ЧМ-2030
Мир
Коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня 2023 года
Экономика
Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Мир
Аналитик уличил Зеленского в раскрытии ошибки Запада по отношению к РФ
Туризм
Ростуризм анонсировал запуск круизного судоходства на Каспийском море
Мир
Болгария временно вывела из-под санкций ЕС поставщиков топлива из России
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы

В Коми еще один муниципалитет завершит навигацию

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Усинске в Республике Коми 11 октября планируют завершить навигацию. Об этом в среду, 5 октября, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на главу администрации Николая Такаева.

Позднее будет сообщено о возобновлении вертолетных перевозок.

Ранее стало известно, что навигация с 10 октября завершится в Вуктыле.

Ранее, 20 сентября, сообщалось, что пассажирские речные перевозки выросли на 27% за год в Омской области. С начала сезона суда перевезли порядка 16 тыс. человек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022