В Тверской области федеральные трассы начали готовить к зиме

Федеральные трассы в Тверской области начали готовить к зимнему периоду. Об этом в среду, 5 октября, сообщают «Тверские ведомости».

Сейчас рабочие уже устранили мелкие повреждения, залили швы и трещины на дороге. Специалисты в настоящий момент проверяют состояние системы дорожного водоотведения, элементы обустройства пути, искусственные сооружения. Также проходит заготовка холодных асфальтобетонных смесей, которыми зимой будут устранять дефекты,

«На территории Тверской области подготовлено 14 теплых стоянок для спецтехники, 16 помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей. Всего в зимний период будет задействовано 214 единиц техники», — также отмечается в материале.

Коме того, сообщается, что для обслуживания дорог задействуют 16 пескобаз для хранения противогололедных материалов.

4 октября сообщалось, что власти Томска планируют вынести на обсуждение в городскую думу перечень улиц, которые необходимо отремонтировать в 2023 году. В список включены улицы Красноармейская, Беринга и Клюева. Объекты выбирают по критериям наличия маршрутов общественного транспорта, протяженности улиц, износа проезжей части.