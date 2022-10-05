В Калуге появилась возможность оставить онлайн заявку на отлов бродячих животных

В Калуге появился сайт, где можно оставить онлайн заявку на отлов бродячих животных. Об этом в среду, 5 октября, сообщает газета «Весть».

В заявке можно указать местоположение животного и приложить фотографии.

Пойманных животных отправят в приют, где им поставят прививки от бешенства. Также они будут стерилизованы и идентифицированы. Затем их вернут в привычную среду обитания.

В материале также отмечается, что заявки на отлов можно оставить по телефону 70-11-06 с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15 и в пятницу с 8:00 до 16:00. Ежедневно и круглосуточно заявки принимаются по телефону 777-112.

Ранее, 7 сентября, ​​мэрия Омска опубликовала проект постановления, в котором определены места, куда запрещено возвращать бездомных собак после отлова и стерилизации. В перечень вошли детские площадки, парки и пляжи.