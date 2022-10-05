В одном из районов Брянской области восстановят мост через ручей
В Суражском районе Брянской области восстановят мост через ручей. Об этом в среду, 5 октября, сообщает NASHBRYANSK.RU.
Подрядчиком выступает ООО «Вестроуд». Как отмечается в материале, работы близки к завершению. Сейчас на участке расчищают русла и монтируют трубы.
«В скором времени жители села Беловодка Суражского района смогут уверенно ступить на откапиталенный мост», — говорится в сообщении.
Всего в 2022 году в регионе планируют обновить 7 путепроводов.
Ранее, 29 сентября, сообщалось, что аварийный мост через озеро Нижний Кабан полностью разберут в Казани. На его месте построят новую переправу с более широкой проезжей частью.