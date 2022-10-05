Синоптик назвал сроки первого небольшого сезонного наводнения в Петербурге

Первое небольшое наводнение в этом сезоне в Санкт-Петербурге ожидается в ночь на 7 октября. Об этом в среду, 5 октября, сообщил главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, на погоду в городе будут оказывать влияние атлантические циклоны.

В Петербурге ждут усиление ветра до 18 метров в секунду, а на акватории Финского залива — до 20 метров в секунду, уточняет ИА FlashNord.

Первый подобный циклон повлияет на погоду в четверг, 6 октября.

«Поэтому в ночь на 7 октября ожидается сильный западный ветер и первый подъем уровня в Неве до 1 метра и выше», — сообщил Колесов.

Накануне, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве на предстоящих выходных до +16 градусов, что превышает норму на 3 градуса. Уже в пятницу снизится вероятность осадков и проглянет солнце.