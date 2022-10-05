В Орловской области открыли новый школьный маршрут

В Урицком районе Орловской области появился новый школьный маршрут. Об этом в среду, 5 октября, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на Урицкую межрайонную прокуратуру.

Ведомство установило, что для школьников из Богдановского сельского поселения не был организован подвоз в поселок городского типа Нарышкино. Дети добирались сами.

Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Урицкого района.

В результате, администрация района открыла новый маршрут «пгт. Нарышкино – п. Гагаринский». Сейчас по маршруту осуществляется подвоз 21 ребенка.

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что в Республике Коми в октябре планируют завершить ремонт дорог, задействованных в движении школьных автобусов.