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В Крыму чиновник обустраивал собственный дом за государственный счет

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В Черноморском районе Крыма глава одного из муниципальных учреждений использовал подчиненных для выполнения строительных работ в своем доме. Об этом в среду, 5 октября, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

«С 2016 по 2020 год подозреваемый, используя свои служебные полномочия, привлекал сотрудников, находящихся в его подчинении, для осуществления строительно-монтажных и иных работ по месту своего фактического проживания», — рассказали в ведомстве.

При этом зарплаты чиновник брал из средств муниципального бюджета. Общий ущерб бюджету составил более 1,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК России. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и опросили свидетелей. Сам чиновник сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, 7 сентября, в Ленинградской области задержали бывшего главу администрации поселка имени Свердлова Андрея Шорникова по делу о получении взятки.

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