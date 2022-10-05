В Госдуме назвали верным решением IBA отменить «бан» России на турнирах по боксу

Решение Международной ассоциации бокса (IBA) о допуске российских спортсменов на соревнования стало единственным верным решением. Об этом заявил 5 октября в беседе с «Известиями» депутат Госдумы, Олимпийский чемпион 2004 года Артур Таймазов.

Ранее в среду IBA приняла решение допустить к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. К соревнованиям также вернутся и технические представители России и Белоруссии. Кроме того, российские спортсмены будут выступать под своим национальным флагом и гимном.

«Радостно слышать такие новости, особенно сейчас. Спорт должен оставаться вне политики, а все атлеты — выступать в действительно равных условиях. Такой позиции должны придерживаться все остальные организации и объединения, которые по-настоящему нацелены на развитие спорта в мире, а не на политические игры в угоду чьим-то интересам», — отметил Таймазов.

Депутат Госдумы также выразил надежду на то, что в обозримом будущем и другие спортивные международные федерации последуют примеру IBA.

Действующий президент IBA Умар Кремлев также призвал все остальные спортивные федерации последовать примеру его организации, отметив, что спорт должен находиться вне политики.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российским спортсменам, не поддерживающим спецоперацию по защите Донбасса, нужно разрешить участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Тогда глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на то, что инициатива главы МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он также отметил, что спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения геополитических сил. Инициативу же предложить российским спортсменам обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на нейтральный статус выступлений на международной арене он назвал унизительной.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начавшейся 24 февраля российской спецоперации.