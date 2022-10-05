Зарплату жителей Удмуртии оценили в картошке

В Удмуртии зарплату жителей измерили количеством картофеля, которое они могли бы купить. Своеобразный перерасчет роста покупательской способности с учетом роста зарплат провел Удмуртстат.

Если бы среднестатистический житель Удмуртии расходовал всю зарплату (44 252 рубля) на покупку картофеля, то в июле этого года ее хватило бы на приобретение 10,7 ц, а в июле прошлого — на приобретение 8,4 ц, подсчитали социологи.

Отмечается, что в июле этого года средняя цена картофеля оказалась ниже, чем годом ранее, на 2 рубля 37 копеек. Средняя зарплата в республике выросла на 20%, а в реальном выражении с учетом инфляции — на 2,9%, сообщает ИА «Сусанин».

Больше всего этого овоща на свою зарплату могли бы купить работники предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых (26,6 ц), финансовой и страховой сферы (17,5 ц), занятые в области информации и связи (15,4 ц). Меньше всего картошки купили бы сотрудники образовательных организаций (5,6 ц), гостиниц и предприятий общественного питания (6,7 ц), организаций, осуществляющих административную деятельность (7,5 ц).

В лидерах по приобретенному картофелю оказались бы жители Ижевска. На среднюю зарплату с января по июль они могли бы купить 10,7 ц картофеля в месяц. Наименьшая покупательная способность оплаты труда оказалась у жителей Юкаменского района — 6,5 ц картофеля, пишет udm-info.ru.