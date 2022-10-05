Россия остановила работу культурного центра литовского посольства в Москве

Россия останавливает работу культурного центра посольства Литвы в Москве. Об этом 5 октября говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Причиной названо враждебные действия Литвы к России.

«Было также заявлено, что с учётом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – т.н. Дома Балтрушайтиса», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия в зависимости от недружественных шагов Литвы.

Ранее в среду Россия сообщила, что в качестве ответной меры высылает временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Дипломат покинет РФ в пятидневный срок.

3 октября Москва предупредила, что ответит на высылку Вильнюсом из Литвы временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. В этот же день стало известно о высылке из Литвы российского дипломата.

В МИД Литвы был вызван представитель посольства посольства России, ему вручили ноту, в соответствии с которой Рябоконя объявили персоной нон грата.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из государств Европы. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

В апреле Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.