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Нижегородские ученые заявили об открытии кратера тунгусского метеорита

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Фото: НГПУ им. Минина
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Ученые из Мининского университета в Нижнем Новгороде утверждают, что открыли кратер Тунгусского метеорита. Исследователи со всего мира искали его больше века.

Результаты экспедиции, состоявшейся в августе 2022 года, представят общественности в планетарии 6 октября. Алексей Киселев и Андрей Антонов зачитают доклад, покажут фото и видеозаписи, пишет ИА «НьюсНН» со ссылкой на пресс-службу Мининского университета.

В качестве доказательств ученые представят геологические анализы почвы: смешанные торфяники и суглинки с остатками вырванных с корнем деревьев и оплавленными веществами. Исследования проводились в незаселенной местности. Территория является заповедником, попасть туда можно только по специальному разрешению.

Тунгусский метеорит упал в 1908 году. Считается, что этот взрыв стал самым мощным в истории человечества. Было уничтожено 80 млн деревьев.

Ранее сообщалось, что во время изучения метеоритной пыли Челябинского метеорита исследователи обнаружили неизвестные типы кристаллов. В опубликованном докладе в European Physical Journal Plus говорится, что они были найдены в «идеально сохранившейся» пыли.

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