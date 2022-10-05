Выезжающие из России более чем на полгода обязаны сняться с воинского учета

Выезжающие из России более чем на шесть месяцев обязаны сняться с воинского учета. Об этом 5 октября сообщается на правительством портале «Объясняем.рф».

«При выезде из РФ на срок более шести месяцев граждане обязаны сняться с воинского учета. Снятые с воинского учета призыву по мобилизации не подлежат», — говорится в сообщении.

В день снятия с воинского учета гражданину выдается соответствующая справка.

4 октября министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу Вооруженных сил в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

3 октября стало известно, что отсрочку в рамках мобилизации тем, кто находится в запасе, могут предоставить в исключительных случаях на срок до одного года с возможностью продления.

Частичная мобилизация объявлена 21 сентября. В Министерстве обороны тогда сообщили, что в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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