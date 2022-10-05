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Россельхознадзор заверил в отсутствии проблем с поставками бананов в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Проблем с поставками бананов в Россию нет, рынок ими полностью обеспечен. Об этом заявили 5 октября в Россельхознадзоре.

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Ранее в СМИ появилась информация о снижении объемов поставок бананов в Россию.

«Российский рынок полностью обеспечен бананами, перебои с импортными поставками отсутствуют. Кроме того, экспорт бананов в Россию осуществляют Гватемала, Колумбия и Коста-Рика», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что по данным ФГИС «Аргус-Фито», с 1 января по 1 октября текущего года в Россию поставлено 1,03 млн т бананов из Эквадора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввоза бананов в РФ увеличился на 1,7% (1,01 млн т). Кроме того, экспорт бананов в Россию осуществляют Гватемала, Колумбия и Коста-Рика.

В марте СМИ писали, что из-за санкций Эквадор испытывает трудности в поставках бананов в РФ.

4 сентября британский таблоид The Sun удивился тому, что на фоне угроз Запада подорвать экономику РФ Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, а в России цены в основном снижаются.

Так, отмечалось, что в Москве с начала 2022 года цены на продукты питания упали как минимум на 11%. Картофель подешевел на 28%, свекла — на 27%, виноград — на 16%, бананы — на 14%.

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