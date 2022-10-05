Более 70 предприятий-призраков нашли в Ростовской области

В Ростовской области с начала 2022 года обнаружили более 70 предприятий, имеющих признаки фантомных. Речь идет о предприятиях, работающих в сфере обращения продукции животного происхождения.

Мониторинг подобных производств ведется постоянно. Во время последних проверок выяснилось, что четыре компании не погасили ни одного электронного ветеринарного сопроводительного документа на рыбу. По этой причине площадки признали фантомными.

По правилам, гасить документ необходимо в течение одного дня после приемки товара, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону запустили серийное производство материнских плат для компьютеров. Для этого используют мощности одного из предприятий. Производство ноутбуков будет включать в себя полный цикл: от выпуска батареи до изготовления корпуса. В частности, для создания клавиатур компания планирует закупать не чипы, а просто пластины с нанесенной на них литографией.