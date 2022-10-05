Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин расширил условия предоставления отсрочки от мобилизации
Мир
В России оценили объемы утечек газа из «Северных потоков»
Экономика
Россельхознадзор заверил в отсутствии проблем с поставками бананов в РФ
Общество
В РФ возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
Мир
Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы
Общество
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Мир
Академик предупредил об опасности ударов по ДнепроГЭС
Спорт
Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
Экономика
Власти примут закон о свободной экономической зоне в новых регионах России
Экономика
В Индонезии заявили о желании укрепить экономические отношения с РФ
Общество
Путин поручил продумать организацию осенних каникул на новых территориях РФ

Более 70 предприятий-призраков нашли в Ростовской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области с начала 2022 года обнаружили более 70 предприятий, имеющих признаки фантомных. Речь идет о предприятиях, работающих в сфере обращения продукции животного происхождения.

Мониторинг подобных производств ведется постоянно. Во время последних проверок выяснилось, что четыре компании не погасили ни одного электронного ветеринарного сопроводительного документа на рыбу. По этой причине площадки признали фантомными.

По правилам, гасить документ необходимо в течение одного дня после приемки товара, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону запустили серийное производство материнских плат для компьютеров. Для этого используют мощности одного из предприятий. Производство ноутбуков будет включать в себя полный цикл: от выпуска батареи до изготовления корпуса. В частности, для создания клавиатур компания планирует закупать не чипы, а просто пластины с нанесенной на них литографией.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022