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Песков заявил, что смена формата военной операции является прерогативой главнокомандующего

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Смена специальной военной операции (СВО) в режим контртеррористической остается прерогативой верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента РФ Владимира Путина. Об этом 5 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего — президента страны», — сказал представитель Кремля.

Никаких таких решений в настоящее время не принималось, уточнил Песков. По его словам, в настоящее время продолжается специальная военная операция по защите жителей Донбасса.

Как добавляет «Газета.Ru», пресс-секретарь президента опроверг информацию некоторых СМИ о том, что глава государства 5 октября якобы выступит с обращением об изменении статуса спецоперации. Подобные сообщения он назвал фейками.

В этот же день президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

26 сентября глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что на территориях четырех освобожденных регионах СВО после интеграции с РФ перейдет в разряд контртеррористической, поскольку жители этих регионов теперь будут сражаться за свою землю.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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