Освобождение новых территорий стало возможно благодаря российской армии. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже по-разному говорили на этот счет, вот то, что сейчас возможно, это стало возможно благодаря российской армии и тем ребятам, которые своей жизни не жалеют для того, чтобы защитить [жизнь] вашу и ваших детей», — сказал он на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Ранее, в апреле, глава государства заявил о необходимости обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий для участвующих в спецоперации российских военных, в отношении раненых и семей погибших. Он также назвал героями всех российских военных, которые отличились при освобождении Мариуполя.

Тогда же Путин выразил благодарность российским военным за героизм и мужество, которое они проявляют в деле служения Отечеству. Президент подчеркнул, что, выполняя сложные и опасные задачи в Донбассе и на Украине, они защищают Россию.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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