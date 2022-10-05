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Пожилая жительница Иркутска отдала мошенникам 500 тыс. рублей

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В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 86-летней пенсионерки. Потерпевшая лишилась 500 тыс. рублей.

Россиянки становятся жертвами телефонных мошенников чаще мужчин

По словам женщины, ей позвонил незнакомец, который представился следователем. Он заявил, что внучка пенсионерки якобы попала в ДТП. Чтобы помочь ей избежать ответственности, собеседник потребовал передать деньги для «лечения» пострадавшего в аварии.

Пенсионерка передала деньги с курьером, который пришел к ней. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция призывает жителей региона разъяснить пожилым родственникам, что не следует соглашаться на передачу денег при звонках незнакомцев.

В Московской области полицейские задержали женщину, которая получила от пенсионерки свыше 1 млн рублей за «снятие порчи». Подозреваемая представилась целительницей и заявила, что с сыном потерпевшей может произойти беда. Для «защиты» она предложила выполнить ритуал с накоплениями пенсионерки. Злоумышленница подменила настоящие купюры простой бумагой.

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