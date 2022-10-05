Двое рыбаков погибли на водоемах Иркутской области

С начала октября в Иркутской области погибли двое рыбаков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Первый несчастный случай произошел 2 октября в районе санатория «Братское взморье» на Братском водохранилище. Очевидцы увидели в 10 м от берега тело мужчины. Предполагается, что рыбак упал в воду с крутого берега, пишет ИА IrkutskMedia. Глубина водохранилища в месте происшествия составляет 2-3 м. Тело погибшего из воды извлекли спасатели.

3 октября двое мужчин рыбачили в районе ключа Лабазного на реке Витим. Один из них выпал из лодки. Товарищ помог пострадавшему забраться обратно на лодку, после чего мужчины поплыли по течению на веслах. Подняться вверх по течению к ближайшему населенному пункту не удавалось из-за поломки подвесного мотора. Мужчина, находившийся в лодке в мокрой одежде, скончался.

Сотрудники МЧС подчеркнули, что причиной трагедий стало несоблюдение правил личной безопасности.