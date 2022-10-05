Опасную лосиху ликвидируют под Волгоградом

В Волгоградской области в Кумылженском районе объявили охоту на неадекватно ведущую себя лосиху. Животное может быть опасным для людей.

Лосиху планируют ликвидировать на территории охотничьего угодья «Кулымженское», где она обитает. По словам лесников, у животного травмированы ноги и голова, нарушено зрение. Поэтому оно плохо ориентируется в пространстве и мечется. В страхе при встрече с человеком лосиха может навредить ему, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее сообщалось, что в Приморье спасли четырехмесячного детеныша краснокнижного дальневосточного леопарда, оставшегося без матери. Котенок был обнаружен за пределами национального парка «Земля леопарда», где находится ядро единственной в мире популяции редчайшей кошки.