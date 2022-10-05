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В России оценили объемы утечек газа из «Северных потоков»

Заместитель гендиректора ФНЭБ Гривач оценил объемы утечек газа из «Северных потоков»
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Точные объемы газа, которые утекли в результате подрыва «Северных потоков», на данный момент назвать невозможно, для этого необходимо провести большие исследования, что пока не представляется возможным. Однако уже известно, что на момент ЧП в газопроводах находилось около 800 млн кубометров газа. Об этом заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявил в среду, 5 октября.

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«Сколько именно газа утекло, сказать сложно. Часть может все еще находиться в трубе с водяной пробкой, но извлечь ее, скорее всего, технически будет очень сложно. Представители «Газпрома», выступая на Совбезе ООН, сказали, что в поврежденных нитках на момент ЧП находилось около 800 млн кубометров газа. Сколько из них уже попало в Балтийское море, в атмосферу, сказать нельзя — для этого нужны данные мониторинга, которых пока нет», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Гривач отметил, что пока не предоставлено никаких результатов расследований. На место ЧП не допускают никого, кроме представителей Дании и Швеции.

«Есть определенные сомнения в том, что они окажутся способны провести беспристрастное расследование. Особенно, если в процессе выяснится, что к произошедшему причастны их союзники», — подчеркнул он, добавив, что наиболее очевидной стороной, заинтересованной в диверсии, являются американцы.

При этом Гривач допустил вероятность того, что диверсию устроили именно для того, чтобы подставить США.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на СП и СП-2, сообщается на сайте kp.ru.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Расследование обстоятельств аварии начали Дания и Швеция.

4 октября Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках».

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