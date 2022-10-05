Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг

Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу уже в ближайший четверг. Об этом сообщает в среду, 5 октября, издание EUobserver.

«Новые санкции должны вступить в силу в четверг. Санкции вводят потолок цен на экспорт российской нефти и наносят удары по российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до €7 млрд», — говорится в публикации.

Накануне газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что постоянные представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, в который в том числе входит ограничение цен на нефть. Кроме этой меры Еврокомиссия также нацелена на то, чтобы ударить по российской сталелитейной промышленности и таким образом ограничить развитие ключевых технологий, особенно в оборонной сфере.

Ранее, 23 сентября, The Financial Times со ссылкой на источники указала, что новый пакет санкций может также затронуть сферу информационных технологий (ИТ) и кибербезопасности. В частности, более жесткие ограничения против РФ требуют ввести наиболее радикально настроенные члены Европейского союза, а именно Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Помимо этого, стало известно, что ЕС собирается ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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