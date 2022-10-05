Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки заявил об обстреле ВСУ исправительной колонии в городе
Мир
В России оценили объемы утечек газа из «Северных потоков»
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Мир
FT сообщила о намерении США подтолкнуть Украину к решающему сражению на юге
Армия
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Спорт
Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
Экономика
Власти примут закон о свободной экономической зоне в новых регионах России
Экономика
В Индонезии заявили о желании укрепить экономические отношения с РФ
Мир
Американцы осудили Байдена за помощь Киеву на фоне урагана во Флориде
Сюжет:

Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг

EUobserver: восьмой пакет санкций ЕС против России вступит в силу в четверг
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу уже в ближайший четверг. Об этом сообщает в среду, 5 октября, издание EUobserver.

До первых заморозков: митингующие в ЕС потребовали отмены антироссийских санкций
Рост протестной активности по всей Европе связан с энергокризисом и финансовой помощью Киеву

«Новые санкции должны вступить в силу в четверг. Санкции вводят потолок цен на экспорт российской нефти и наносят удары по российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до €7 млрд», — говорится в публикации.

Накануне газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что постоянные представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, в который в том числе входит ограничение цен на нефть. Кроме этой меры Еврокомиссия также нацелена на то, чтобы ударить по российской сталелитейной промышленности и таким образом ограничить развитие ключевых технологий, особенно в оборонной сфере.

Ранее, 23 сентября, The Financial Times со ссылкой на источники указала, что новый пакет санкций может также затронуть сферу информационных технологий (ИТ) и кибербезопасности. В частности, более жесткие ограничения против РФ требуют ввести наиболее радикально настроенные члены Европейского союза, а именно Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Помимо этого, стало известно, что ЕС собирается ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022