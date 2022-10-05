Реклама
Прямой эфир
Общество
Жителей сел в «серой зоне» Херсонской области эвакуировали в безопасные места
Мир
В России оценили объемы утечек газа из «Северных потоков»
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Мир
FT сообщила о намерении США подтолкнуть Украину к решающему сражению на юге
Армия
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Спорт
Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
Экономика
Власти примут закон о свободной экономической зоне в новых регионах России
Экономика
В Индонезии заявили о желании укрепить экономические отношения с РФ
Мир
Американцы осудили Байдена за помощь Киеву на фоне урагана во Флориде

Доходный дом Печокас отремонтируют в Омске за 1,6 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске обновят доходный дом Печокас. Это историческое здание является объектом культурного наследия. Соответствующее объявление о проведении аукциона по ремонту дома на улице Орджоникидзе появилось на портале госзакупок.

Организатор аукциона — Омской государственный медицинский университет. В доме Печокас сейчас располагается общежитие вуза. На ремонт здания планируется потратить 1,6 млн рублей. Подрядчик должен заменить двери главного входа, восстановить балконы. Иные работы в контракте не предусмотрены.

Итоги аукциона подведут 19 октября, а выполнить работы подрядчик должен до 31 мая 2023 года.

ИА «ОМСКРЕГИОН» пишет, что здание построили в начале ХХ века. В прошлом оно было доходным домом Александры Печокас, супруги известного в Сибири промышленника. Когда-то в нем находилось правление Кузнецких каменноугольных копей и Землемерное училище.

ИА «Город55» сообщает, что в прошлом году объект обследовали и выяснили, что оно опасно: более чем за 100 лет его ни разу не ремонтировали, несущие конструкции требуют усиления. На работы выделили порядка 8 млн рублей, но найти подрядчика для капремонта удалось только со второй попытки и за 11 млн рублей. Сейчас этим занимается ООО «Интерстрой».

Компании необходимо усилить опорные балки, провести наружную и внутреннюю гидроизоляцию фундаментов и заглубленной части кирпичной кладки стен здания, восстановить разрушенные участки капитальных стен сводов и обустроить системы вентиляции подвальных помещений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022