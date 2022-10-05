Доходный дом Печокас отремонтируют в Омске за 1,6 млн рублей

В Омске обновят доходный дом Печокас. Это историческое здание является объектом культурного наследия. Соответствующее объявление о проведении аукциона по ремонту дома на улице Орджоникидзе появилось на портале госзакупок.

Организатор аукциона — Омской государственный медицинский университет. В доме Печокас сейчас располагается общежитие вуза. На ремонт здания планируется потратить 1,6 млн рублей. Подрядчик должен заменить двери главного входа, восстановить балконы. Иные работы в контракте не предусмотрены.

Итоги аукциона подведут 19 октября, а выполнить работы подрядчик должен до 31 мая 2023 года.

ИА «ОМСКРЕГИОН» пишет, что здание построили в начале ХХ века. В прошлом оно было доходным домом Александры Печокас, супруги известного в Сибири промышленника. Когда-то в нем находилось правление Кузнецких каменноугольных копей и Землемерное училище.