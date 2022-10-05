Доходный дом Печокас отремонтируют в Омске за 1,6 млн рублей
В Омске обновят доходный дом Печокас. Это историческое здание является объектом культурного наследия. Соответствующее объявление о проведении аукциона по ремонту дома на улице Орджоникидзе появилось на портале госзакупок.
Организатор аукциона — Омской государственный медицинский университет. В доме Печокас сейчас располагается общежитие вуза. На ремонт здания планируется потратить 1,6 млн рублей. Подрядчик должен заменить двери главного входа, восстановить балконы. Иные работы в контракте не предусмотрены.
Итоги аукциона подведут 19 октября, а выполнить работы подрядчик должен до 31 мая 2023 года.
ИА «ОМСКРЕГИОН» пишет, что здание построили в начале ХХ века. В прошлом оно было доходным домом Александры Печокас, супруги известного в Сибири промышленника. Когда-то в нем находилось правление Кузнецких каменноугольных копей и Землемерное училище.
ИА «Город55» сообщает, что в прошлом году объект обследовали и выяснили, что оно опасно: более чем за 100 лет его ни разу не ремонтировали, несущие конструкции требуют усиления. На работы выделили порядка 8 млн рублей, но найти подрядчика для капремонта удалось только со второй попытки и за 11 млн рублей. Сейчас этим занимается ООО «Интерстрой».
Компании необходимо усилить опорные балки, провести наружную и внутреннюю гидроизоляцию фундаментов и заглубленной части кирпичной кладки стен здания, восстановить разрушенные участки капитальных стен сводов и обустроить системы вентиляции подвальных помещений.