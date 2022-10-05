Решение о ремонте «Северных потоков» примут Швеция и Дания

Правительства Швеции и Дании примут окончательное решение, будет проводиться ремонт поврежденных газопороводов системы «Северный поток» или нет. Об этом 5 октября сообщает Radio Sveriges.

По международным правилам, от компании-оператора Nord Stream 2 может потребоваться заявка на проведение ремонта труб в экономических зонах Швеции и Дании. Сложность, как отмечается, заключается в том, что основной владелец проекта — «Газпром» — находится по санкциями.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сначала объяснила Шведскому радио, что есть необходимость в интерпретации международного права, однако позже через своего пресс-секретаря заявила, что отказывается от комментариев по данной теме.

Четыре года назад правительство Швеции дало согласие на строительство «Северного потока — 2», однако в документах не было никаких положений, разрешающих что-либо, кроме техобслуживания и мелкого ремонта.

Шведское радио предполагает, что если Стокгольм и Копенгаген пойдут навстречу России, то Москва якобы будет использовать тему поставок газа в качестве давления. Если откажутся — морская вода проникнет в трубы, а коррозия разрушит их.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время идет расследование. Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках». Однако МИД РФ напомнил о словах американского президента Джо Байдена избавиться от СП-2.

4 октября стало известно, что Nord Stream 2 AG не может начать обследование поврежденных участков газопровода «Северный поток – 2» из-за отсутствия запрошенных разрешений, срок обработки запроса может превысить 20 рабочих дней. Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября сообщил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы есть, но на это потребуется много времени и средств.

5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие России в расследовании по «Северным потокам» должно быть обязательным, исключать страну из этого процесса нельзя.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил, что расследование необходимо, иначе есть риск повторных диверсий.