Директора компании будут судить за массовую гибель пчел в Красноярском крае
Прокуратура передала в суд уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края. Обвиняемым является директор местного сельскохозяйственного предприятия.
По данным правоохранительных органов, в июле 2021 года мужчина не разместил в СМИ информацию о планируемой обработке полей. При этом предприятие использовало агрохимикаты. В результате в округе погибли 435 пчелиных семьи, еще 70 семей уничтожены частично. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
Ущерб 26 пчеловодам оценивается более чем в 16,5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по факту уничтожения имущества по неосторожности. На имущество организации был наложен арест на сумму свыше 16 млн рублей.
В июне в Новосибирской области в региональное управление Россельхознадзора поступило свыше десяти обращений о гибели пчел в разных районах. Надзорный орган выявил двух нарушителей среди сельскохозяйственных предприятий.