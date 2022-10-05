Американцы осудили Байдена за помощь Киеву на фоне урагана во Флориде

Американцы возмутились решением президента США Джо Байдена направить Украине очередной пакет финансовой помощи на фоне высокой инфляции в стране и ущерба, нанесенного мощным ураганом «Иэн» Флориде.

Комментаторы ответили негодованием на пост Байдена в Twitter от 4 октября о предоставлении киевскому режиму нового пакета на сумму $625 млн. Многие из пользователей отметили, что общая сумма, переданная Вашингтоном Украине с момента эскалации кризиса США, уже превысила $17 млрд.

«Я с трудом могу позволить себе поход в магазин, но зато Украине поставят пару ракет», — пишет пользователь под ником HappyTimesUSA1.

Другой юзер раскритиковал Байдена за отсутствие помощи Флориде, пострадавшей от урагана.

«Помочь Флориде $1 млрд — нет! Послать Украине $17 млрд — да!» — заметил edwardrussl.

С ним согласились другие комментирующие, возмущенные выделением помощи Киеву, в то время как необходимо решать внутренние проблемы страны.

«Вы уже послали им $17 млрд. На эти деньги можно было бы накормить чертовски много людей здесь, в США, и я уверен, что много денег из этой суммы можно было бы направить в Пуэрто-Рико, но все же Украина получает их, потому что США не могут сказать «нет» еще большим военным деньгам. Думаю, в Raytheon счастливы», — заметила SisterSarahWise.

Leslie64993617 призвал Байдена взять на себя обязательства перед американским народом.

«Украине пришлют еще $625 млн. А у нас тут 330 миллионов американцев, каждый из которых мог бы получить по миллиону на стимулирование «экономики», и у нас все равно осталось бы!» — написал TeamHeroLtd.

4 октября сообщалось, что по меньшей мере 101 человек погиб в результате урагана «Иэн» в американском штате Флорида. Двумя днями ранее Байден заявил, что «Иэн» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории страны, также он допустил значительный рост жертв от последствий разбушевавшейся стихии.

Тропический шторм «Иэн» сформировался в Атлантическом океане 23 сентября примерно в 625 км к юго-востоку от Ямайки и начал двигаться на северо-запад. На побережье Флориды морем были смыты дома, по всему штату разрушены здания, паводковые воды уничтожили дома и предприятия.

Также 4 октября стало известно, что США в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн направит Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

1 октября Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

В конце сентября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не исключает возможности поставок Киеву танков, однако пока США не готовы объявить о такой помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Так он прокомментировал журналистам заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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