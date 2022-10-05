Реклама
Прямой эфир
Общество
Жителей сел в «серой зоне» Херсонской области эвакуировали в безопасные места
Мир
В России оценили объемы утечек газа из «Северных потоков»
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Мир
FT сообщила о намерении США подтолкнуть Украину к решающему сражению на юге
Армия
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Спорт
Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
Экономика
Власти примут закон о свободной экономической зоне в новых регионах России
Экономика
В Индонезии заявили о желании укрепить экономические отношения с РФ
Мир
Американцы осудили Байдена за помощь Киеву на фоне урагана во Флориде

Американцы осудили Байдена за помощь Киеву на фоне урагана во Флориде

0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американцы возмутились решением президента США Джо Байдена направить Украине очередной пакет финансовой помощи на фоне высокой инфляции в стране и ущерба, нанесенного мощным ураганом «Иэн» Флориде.

Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
И почему перехватывать их будет проще, чем использующиеся украинцами GMLRS для комплексов HIMARS

Комментаторы ответили негодованием на пост Байдена в Twitter от 4 октября о предоставлении киевскому режиму нового пакета на сумму $625 млн. Многие из пользователей отметили, что общая сумма, переданная Вашингтоном Украине с момента эскалации кризиса США, уже превысила $17 млрд.

«Я с трудом могу позволить себе поход в магазин, но зато Украине поставят пару ракет», — пишет пользователь под ником HappyTimesUSA1.

Другой юзер раскритиковал Байдена за отсутствие помощи Флориде, пострадавшей от урагана.

«Помочь Флориде $1 млрд — нет! Послать Украине $17 млрд — да!» — заметил edwardrussl.

С ним согласились другие комментирующие, возмущенные выделением помощи Киеву, в то время как необходимо решать внутренние проблемы страны.

«Вы уже послали им $17 млрд. На эти деньги можно было бы накормить чертовски много людей здесь, в США, и я уверен, что много денег из этой суммы можно было бы направить в Пуэрто-Рико, но все же Украина получает их, потому что США не могут сказать «нет» еще большим военным деньгам. Думаю, в Raytheon счастливы», — заметила SisterSarahWise.

Leslie64993617 призвал Байдена взять на себя обязательства перед американским народом.

«Украине пришлют еще $625 млн. А у нас тут 330 миллионов американцев, каждый из которых мог бы получить по миллиону на стимулирование «экономики», и у нас все равно осталось бы!» — написал TeamHeroLtd.

4 октября сообщалось, что по меньшей мере 101 человек погиб в результате урагана «Иэн» в американском штате Флорида. Двумя днями ранее Байден заявил, что «Иэн» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории страны, также он допустил значительный рост жертв от последствий разбушевавшейся стихии.

Тропический шторм «Иэн» сформировался в Атлантическом океане 23 сентября примерно в 625 км к юго-востоку от Ямайки и начал двигаться на северо-запад. На побережье Флориды морем были смыты дома, по всему штату разрушены здания, паводковые воды уничтожили дома и предприятия.

Также 4 октября стало известно, что США в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн направит Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

1 октября Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

В конце сентября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не исключает возможности поставок Киеву танков, однако пока США не готовы объявить о такой помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Так он прокомментировал журналистам заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022