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Жителей сел в «серой зоне» Херсонской области эвакуировали в безопасные места

Замглавы Херсонской области Стремоусов сообщил об эвакуации жителей сел в «серой зоне»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Жители населенных пунктов Херсонской области, куда вошли вооруженные силы Украины (ВСУ), эвакуированы. Об этом 5 октября заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Ранее в этот день Стремоусов сообщил, что украинские войска заняли восемь населенных пунктов в «серой зоне» Херсонской области, при этом выстроенная линия обороны «не сдвинулась ни на сантиметр».

«Там были люди, которые голосовали на референдуме. Все, кто хотел, они вышли. Я вчера говорил с руководством некоторых этих поселений, они все находятся сейчас на территории Бериславского района. Некоторые своих детей вывезли в Крым. Мы сделали всё, чтобы над людьми не издевались», — сообщил Стремоусов в эфире «России 24».

По его словам, людей, которые эвакуировались, предупредили об этом, так как последние несколько дней в некоторых районах региона фактически велись военные действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в этот день заявил, что несколько населенных пунктов новых российских регионов, занятых ВСУ, будут освобождены и возвращены под контроль России.

Днем ранее Стремоусов рассказал, что украинские войска оказались в «огневом мешке» на территории региона, их продвижение остановлено. Украинские националисты пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор, подчеркнул Стремоусов.

В этот же день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что активность боевиков на херсонском направлении связана с тем, что они наступают, не считаясь с потерями.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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