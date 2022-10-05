В США консерваторы опубликовали твит с российским флагом против помощи Украине
Мировая конференция консервативного действия (CPAC) опубликовала пост на фоне российского флага с призывом отказаться от «подарков» Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.
«Мировая конференция консервативного действия призвала демократов прекратить «делать подарки» Украине», — говорится в тексте от 1 октября.
В своем заявлении CPAC выразила поддержку Украине, но выступила против помощи со стороны США.
«Американские налогоплательщики не должны брать на себя большую часть расходов», — цитирует сообщение сайт kp.ru.
Через несколько часов пост удалили, передает RT.
Днем ранее пресс-служба Пентагона сообщила об отправлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.
2 октября Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Уточняется, что США ждут таких же действий от Евросоюза.
За день до этого Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства Украины, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.
Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских боевиков. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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